Como será o show ‘secreto’ que Juliette fará no Rock in Rio

Campeã do BBB21 e cantora, Juliette Freire se apresentará no Rock in Rio no próximo domingo, 11, no encerramento do palco Arena Itaú, onde o festival colocou atrações “secretas” e alternativas às bandas principais dos palcos Mundo e Sunset. A paraibana fará um show com repertório próprio, que deve incluir músicas como Diferença Mara, Cansar de Dançar, Un Ratito e Bença. Fresno, Lagum, Mc Dricka e Karen Jonz já se apresentaram no Arena.

“Eu escolhi músicas que fazem sentido para mim e que se comunicam também com o meu público. Quero fazer um show divertido e animado”, declarou Juliette em comunicado enviado à imprensa. A Arena Itaú é uma parceria com o TikTok, e os shows alternativos acontecem nos intervalos das apresentações do Susent e Mundo, com duração de 10 a 20 minutos.