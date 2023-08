Como funciona o cão-robô tipo Black Mirror que circulará pelo The Town

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O esquema de segurança nos 360.000 m² do Autódromo de Interlagos, em São Paulo, durante os cinco dias do festival The Town, contará com um reforço para lá de tecnológico. O Yellow, cão-robô da SegurPro, que atuou no Mutua Open de Madrid e Rock in Rio Lisboa e Brasil em 2022, também será usado na primeira edição do festival em São Paulo.

O cão-robô, bem ao estilo da série Black Mirror, utilizará tecnologia 5G para coletar dados do ambiente, como temperatura anormal (detecção de incêndio), averiguar eventos suspeitos e se expor a ele – se necessário, evitando o risco à vida humana, e outros tipos de situações que podem impactar a segurança do evento, sendo um dos principais aliados no monitoramento em tempo real de todas as informações coletadas e reportadas aos agentes.

Para além disso, a operação do festival será monitorada por 110 câmeras instaladas na Cidade da Música, como o autódromo de Interlagos foi rebatizado para o festival, das quais duas delas serão térmicas. A segurança terá ainda 2.000 vigilantes, 25 cães (esses de carne e osso) e condutores treinados para conduzi-los. A tecnologia também será aplicada com o uso de câmeras corporais nos agentes e cinco drones.

