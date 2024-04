Como assistir ao show de Ludmilla no festival Coachella online e de graça

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Maior festival de música dos Estados Unidos, o Coachella anualmente une dezenas de artistas de todo o mundo no deserto californiano de Indio para três dias de festividades, e, assim, não é estranho à produção brasileira. Depois de apresentações de Seu Jorge, Cansei de Ser Sexy, Emicida, Bonde do Rolê, Céu e Anitta em edições passadas, agora é a vez da carioca Ludmilla levar seu repertório para o evento de 2024, que ocorre entre 12 e 14 de abril e repete toda a programação entre os dias 20 e 22. Para conferir a apresentação da cantora ou de outras atrações, porém, não é preciso desembolsar o valor de passagem e ingressos: o festival transmite os acontecimentos de seis de seus palcos ao vivo no canal oficial do Coachella no YouTube, que permitirá uma cobertura multitelas. O evento, que começa às 20h (horário de Brasília) desta sexta-feira, 12, não será transmitido em nenhuma TV no Brasil, entretanto, SmarTVs podem espelhar o YouTube.

Ludmilla será a primeira a comandar o palco principal — chamado Coachella Stage — no domingo, a partir das 18:50 do horário de Brasília. O show dura 45 minutos e será seguido por astros como Bebe Rexha, J Balvin e Doja Cat, que encerra a noite como headliner.

No primeiro dia de evento, Sabrina Carpenter, Peso Pluma, Tinashe e Lana Del Rey são alguns dos destaques, enquanto o sábado fica nas mãos de artistas como Blur, Bleachers, Jon Batiste e Tyler, The Creator. Os horários de cada apresentação estão disponíveis no perfil de Instagram do festival de acordo com o fuso da Califórnia, 4 horas adiantado em relação ao brasileiro.

Em entrevista ao podcast PodPah, Ludmilla disse querer levar “brasilidades” para a ocasião. Bem-sucedida no pagode, a cantora não confirmou que o gênero fará parte do show, mas deixou a possibilidade em aberto. Segundo ela, a apresentação foi planejada com o Coachella em mente e será “especial, com um pouco de tudo”.

