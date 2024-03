Bleachers, banda de Jack Antonoff, retorna com álbum dançante

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

bleachers, de Bleachers (disponível nas plataformas de streaming)

Um dos produtores mais requisitados da atualidade, autor de sucessos de Taylor Swift e Lana Del Rey, Jack Antonoff arrumou um tempinho para voltar a se dedicar à própria banda, os Bleachers. Seu quinto álbum chama atenção, sobretudo, pelas melodias marcantes e irresistíveis de ouvir. Em Modern Girl, cruza o rock de Bruce Springsteen (seu conterrâneo de Nova Jersey) com o pop dançante da neozelandesa Lorde (e dá certo). Na acústica Woke Up Today, há em sua voz uma alegria agridoce que remete a Joni Mitchell.

