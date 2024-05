Como Anitta desbancou os sertanejos e Taylor Swift nas paradas musicais

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O novo álbum da cantora Anitta, Funk Generation, totalmente dedicado ao ritmo carioca, e cantado em português, espanhol e inglês, desbancou nessa semana o reinado dos sertanejos e de Taylor Swift nas paradas musicais. No Spotify, o disco alcançou o primeiro lugar nesta semana, tirando o posto de The Tortured Poets Department: The Antology. Na parada musical da Bilboard Brasil Artistas 25, Anitta finalmente desbancou Ana Castela, que ocupava o posto há 31 semanas. Em terceiro lugar está a dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano.

Neste novo trabalho, a cantora decidiu investir exclusivamente no funk, visando apresentar o ritmo aos fãs estrangeiros. Já consolidada no mercado latino e tentando se firmar no mercado americano (ela foi indicada ao Grammy de Artista Revelação no ano passado), os últimos trabalhos da artista privilegiavam a música pop e o reggaeton. O trabalho contou, inclusive, com um funk proibidão, onde Anitta repete a palavra “fode” quase cinquenta vezes.

O trabalho, altamente dançante, é carregado de batidões e remetem aos áureos tempos da cantora na equipe Furacão 2000, celebrando o ritmo marginalizado no país. Entra na conta do sucesso da artista ainda a exposição que ela ganhou nos últimos dias ao fazer uma participação no show de Madonna na praia de Copacabana.

O sucesso do disco ao desbancar o sertanejo prova a força do funk carioca, nos últimos anos relegado ao estado do Rio de Janeiro, e que com Anitta volta a ser ouvido no restante do país.