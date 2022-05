Com imagens raras, documentário sobre David Bowie ganha trailer

Com cenas inéditas e narração de David Bowie, o primeiro trailer do documentário Moonage Daydream, do cineasta Brett Morgen, foi divulgado nesta segunda-feira, 23, horas antes da exibição oficial do filme no Festival de Cannes. O filme é o primeiro projeto feito com autorização do espólio do cantor, que morreu em janeiro de 2016. O cineasta, que também fez os documentários Kurt Cobain: Montage of Heck, The Kid Stays in the Picture e Jane, revelou que teve acesso a milhares de imagens e vídeos raros brutos de Bowie, cedidos pelo espólio do cantor. “Bowie não pode ser definido. Ele pode ser experimentado”, disse o diretor em uma entrevista recente, explicando que o documentário será uma experiência cinematográfica única.

O filme ficou cinco anos em produção e vai mostrar a carreira do artista para além da música, abordando também a dança, pintura, escultura e teatro. O filme está previsto para estrear no HBO Max em 2023. Da parte musical, o diretor conseguiu a liberação para a utilização das músicas Changes, Starman, Ziggy Stardust, The Jean Genie, All The Young Dudes, Life on Mars, Rebel Rebel, Fame, Young Americans e Golden Years.

O documentário chega em momento emblemático da música: uma pesquisa com 2.000 pessoas, feita pela fabricante britânica de rádios Roberts, revelou que jovens da Geração Z (entre 16 e 23 anos), não conhecem Aretha Franklin, Elvis Costello, David Bowie, U2, Pink Floyd, Blondie e até os Beatles.

