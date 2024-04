‘Club Cowboy’: a especulação intrigante sobre festa de Beyoncé em SP

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Em celebração ao lançamento de Act II – Cowboy Carter, novo disco country de Beyoncé, a gravadora Sony Music Brasil anunciou que o país sediará uma edição da festa oficial da cantora. Chamado de Club Cowboy, o evento global acontece em São Paulo na próxima quarta-feira, 10, às 21h.

O local e as atrações da festa ainda não foram divulgados, mas a entrada será restrita a convidados. Para concorrer a um par de ingressos, os fãs brasileiros puderam se inscrever em um formulário — já encerrado — disponibilizado pela gravadora. Os vencedores foram anunciados por e-mail nesta segunda-feira.

Países europeus como a Inglaterra, Irlanda, Holanda e França tiveram suas próprias edições do evento na última semana. De acordo com fotos e vídeos compartilhados pelos convidados nas redes sociais, as festas aconteceram em espaços decorados como saloons, uma espécie de bar típico do Velho Oeste norte-americano. Os eventos também contaram com brincadeiras em touros mecânicos, oficinas de customização de chapéus e aulas de dança country, tudo ao som do novo álbum de Beyoncé.

No fundo, a expectativa mais cintilante não é sobre a festa em si, mas sobre a possibilidade (até onde se saiba, remota) de a homenageada dar as caras por aqui. Beyoncé já demonstrou seu apreço pelo Brasil em outras ocasiões. Em dezembro de 2023, a cantora apareceu de surpresa na edição baiana da festa Club Renaissance, que reuniu fãs no Centro de Convenções de Salvador para celebrar o lançamento do filme-concerto Renaissance: A Film by Beyoncé. Além disso, no álbum Cowboy Carter, marcado pela valorização e retomada das raízes negras do country, o uso de um sample de funk chamou atenção do público brasileiro. A faixa Spaghettii reutiliza um trecho de Aquecimento das Danadas, criado pelo produtor e DJ fluminense O Mandrake quando era parte da produtora Furacão 2000. Agora, rumores nas redes sociais — acompanhados de muita torcida dos fãs — alimentam a especulação de que a estrela boiadeira poderia repetir sua rasante por aqui. Não custa sonhar.

