Cinco shows que são pérolas escondidas no line-up do Lollapalooza 2024

Entre os principais destaques do Lollapalooza Brasil, que acontece nos dias 22, 23 e 24 de março no Autódromo de Interlagos, estão Blink-182, Arcade Fire, SZA, Sam Smith, Limp Bizkit e Titãs Encontro. Confira a programação completa aqui. Para além dos tão aguardados headliners, o festival ainda oferece uma seleção caprichada de nomes menos conhecidos na indústria da música. Pensando nisso, VEJA selecionou cinco ótimos shows que merecem sua atenção. Confira:

Fletcher

Ícone da nova geração de artistas queer, Fletcher vem ao Brasil pela primeira vez para o Lollapalooza. A cantora americana se apresenta na sexta-feira, 22 , às 16h55, no palco Budweiser. Ela começou sua carreira na primeira temporada do reality musical The X Factor, em 2011, como membro de uma girlband country. Assim como a conterrânea Taylor Swift, Fletcher migrou para o pop e hoje faz sucesso com canções picantes sobre romances, flertes e términos.

Xamã

Sucesso na novela Renascer, na qual interpreta o misterioso Damião, o rapper carioca Xamã está entre as atrações confirmadas no Lollapalooza 2024. O artista se apresenta no sábado, 23, às 15h35, no palco Samsung Galaxy. Com uma hora de duração, o set terá identidade visual exclusiva e uma banda completa. O público pode esperar sucessos como Malvadão 3 — que chegou ao topo das paradas no final de 2021 — e também trabalhos recentes do cantor, como Estrela do Mar, Quando a Gente Ama e Vampira.

King Gizzard & the Lizard Wizard

O som frenético dos australianos King Gizzard & The Lizard Wizard promete agradar a todos os públicos no Lollapalooza – em atividade desde 2010, a banda já explorou gêneros como o rock de garagem, jazz, baladas acústicas, synth-pop e até heavy metal em seus 25 álbuns de estúdio. Depois de cancelar sua apresentação na edição de 2022 do Lollapalooza Brasil, por imprevistos relacionados à Covid-19, o grupo faz sua aguardada estreia no país no sábado, 23, às 21h15, no palco Alternativo.

Omar Apollo

Trazendo uma fusão de soul, pop e R&B, Omar Apollo toca no palco Alternativo no último dia do evento. Filho de mexicanos, mas nascido nos Estados Unidos, o cantor de 26 anos se inspira em ritmos latinos e tem músicas em inglês e espanhol no repertório. Com seu primeiro álbum de estúdio, Ivory (2022), Omar conquistou uma indicação ao Grammy Awards 2023 na categoria Artista Revelação. A apresentação é no domingo, 24, às 18h50.

The Driver Era

Formado em 2018 pelos irmãos Ross e Rocky Lynch, o duo de pop-rock fecha o palco Alternativo no domingo, 24, a partir de 21h30. Ex-Disney Channel, Ross atuou em séries e filmes musicais de sucesso do canal, como Austin & Ally e Teen Beach Movie. Com o The Driver Era, já lançou três discos: X (2019), Girlfriend (2022) e Summer Mixtape (2023), álbum da atual turnê, que conta com influências da música eletrônica e do synthpop. A dupla também se apresenta no Cine Joia na quinta-feira, 21, em um dos sideshows que antecedem o festival.

