Chuva, lama e filas: como foi o 1° dia do Lollapalooza 2024

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Apesar de não estar completamente lotado, o primeiro dia do festival Lollapalooza 2024 apresentou problemas típicos de quando a natureza não colabora. Se na quinta-feira, 21, os paulistanos sofreram com um calor de quase 35 graus, a sexta-feira chegou com uma inversão térmica derrubando as temperaturas e com uma persistente garoa que não deu trégua em nenhum minuto. Resultado: lama e filas para comprar comida e ir ao banheiro.

Em diversos pontos do autódromo de Interlagos havia pontos de lama, com o público se equilibrando para não escorregar. Já os banheiros não foram suficientes. Aqueles localizados atrás do palco principal, o Budweiser, não deram vazão para a grande demanda e alguns pontos o esgoto chegou a trasbordar. Para a alimentação, o perrengue foi o mesmo e tudo isso aliado ao frio que pegou boa parte do público desprevenido.

Se por um lado o frio incomodou, no palco, o calor era intenso. Blink 182, Offspring, Marcelo D2, Baianasystem e Arcade Fire agitaram o público na noite mais roqueira do festival. Blink-182, que foi a principal atração da noite fez um show repleto de hits e as típicas piadinhas de tiozão que os integrantes fazem entre si. “Demoramos trinta anos para tocar no Brasil. A gente ficou esse tempo todo ensaiando para vocês”, disse o baixista e vocalista Mark Hoppus.

O Offspring, que já tocou no Rock in Rio duas vezes, uma vez no Festival Planeta Terra e um par de vezes em shows solo, já conhecia o público brasileiro e até exagerou no elogio. “Sem sombra de dúvidas este é o melhor show que fizemos na vida”, disse o guitarrista Noodles, de brincadeira, claro. A banda, claro, jogou para a plateia, que não reclamou da voz meio desgastada do vocalista Dexter Holland e só tocou os hits, como Come Out and Play, All I Want, Why Don’t You Get a Job e The Kids Aren’t Alright.

O dia contou ainda com apresentações concorridas de Arcade Fire, que dedicou um momento a Bossa Nova ao tocar Águas de Março, de Marcelo D2, que fez uma gostosa mistura de rap com samba, e do Baianasystem, que apesar de ter feito um show esvaziado, por ocorrer no mesmo momento que Offspring, agitou o público com seua mistura de samba com rock.

Continua após a publicidade

O Lollapalooza continua neste sábado, 23, com Thirty Seconds to Mar, Kings of Leon, Limp Bizkit e a turnê Encontro, dos Titãs. No domingo, 24, é a vez de Phoenix, SZA, Gilberto Gil, Sam Smith e Greta Van Fleet.