ChatGPT: 5 rankings musicais em que inteligência artificial desafina feio

Nos últimos dias, a inteligência artificial ChatGPT provocou debates (e espanto) por criar textos razoavelmente bons a partir de perguntas feitas por humanos — e pela forma impressionante como não só domina o conhecimento geral, mas mostra-se capaz de análises à altura do cérebro humano. A reportagem de VEJA resolveu testar a plataforma sobre um tema que suscita paixões em todas as idades e classes sociais: a música. Pedimos para o ChatGPT produzir cinco rankings sobre os artistas da área, dos maiores guitarristas da história do rock até os dez maiores compositores brasileiros. O resultado foi de razoável a sofrível — a inteligência artificial errou, por exemplo, o título e os autores de álbuns clássicos do passado. Antes de divulgar cada resultado, o ChatGPT avisa que todas as listas são altamente subjetivas e podem variar de acordo com as preferências pessoais — mas nem isso ameniza suas escorregadas medonhas. Confira:

Quais são os maiores guitarristas da história?

Jimi Hendrix Eric Clapton Eddie Van Halen Jimmy Page B.B. King Chuck Berry Keith Richards Kurt Cobain Randy Rhoads Carlos Santana

O ChatGPT apontou os clássicos, mas escorregou ao apontar Kurt Cobain e Randy Rhoads entre os dez maiores, deixando de fora outros virtuoses como Jeff Beck, Pete Townshend e David Gilmour

Quais são as dez melhores músicas da MPB?

Garota de Ipanema – Tom Jobim e Vinicius de Moraes Amor de Índio – Elis Regina Chega de Saudade – João Gilberto Águas de Março – Tom Jobim Foi Deus – Simone Corcovado – Tom Jobim Brasileirinho – Waldir Azevedo Samba de Janeiro – Bebel Gilberto Desafinado – Tom Jobim Você – Gal Costa

Até a quarta colocação, a inteligência artificial fez escolhas óbvias. Mas depois… foi quase só baboseira. Há erros inaceitáveis, como apontar Foi Deus como canção de Simone (será que os neurônios do ChatGPT quiseram dizer Foi Deus Quem Fez Você, sucesso de Amelinha?) e Samba de Janeiro, como sendo de Bebel Gilberto (a cantora tem, na verdade, um Samba da Bênção). Mas o simples fato de incluir essas composições já é um disparate grave — ainda mais deixando de fora clássicos de Milton Nascimento e Chico Buarque.

Quais são dez maiores bandas de rock do Brasil?

Legião Urbana Titãs Ultraje a Rigor Raimundos Barão Vermelho Engenheiros do Hawaii Pitty Charlie Brown Jr. Capital Inicial Ira!

Ninguém discorda da influência monumental que o Legião Urbana teve no rock brasileiro, mas colocá-la na primeira posição é, definitivamente, um exagero. Nomes clássicos, dos Mutantes ao RPM, passando pelo metal do Sepultura, não foram nem sequer lembrados. E colocar Engenheiros do Hawaii entre os melhores de qualquer coisa… francamente!

Quais são os dez maiores cantores brasileiros?

Tom Jobim Gilberto Gil Elis Regina João Gilberto Chico Buarque Gal Costa Caetano Veloso Marcos Valle Djavan Ivone Lara

Perto dos outros resultados sofríveis, a IA até que não deu vexame na seleção de cantores brasileiros. Mas há ausências e incongruências flagrantes. Tom Jobim e Marcos Valle são excepcionais compositores, mas numa lista de qualquer especialista não figurariam entre os melhores cantores do Brasil. E esquecer nomes como Roberto Carlos e Maria Bethânia é uma falha gritante.

Quais são os melhores álbuns da música brasileira?

“Tom Jobim e Vinicius de Moraes” (1967) “Amor no Samba” (1963), de João Gilberto “Clube da Esquina” (1972), de Milton Nascimento “Samba Esquema Novo” (1962), de Tom Jobim “Eu, Tu, Eles” (2000), de Elza Soares “Milagre dos Peixes” (1971), de Gal Costa “Coração Vagabundo” (1973), de Maria Bethânia “Eu Sou Assim” (1977), de Tim Maia “Acústico” (1991), de Capital Inicial “Perfil” (1971), de Gilberto Gil

Esta foi a maior desafinada da inteligência artificial. Para começo de conversa, ela errou a autoria e o título de todos os álbuns, confundindo as faixas das músicas com os cantores ou creditando o disco a uma pessoa diferente. Por exemplo: Samba Esquema Novo é do Jorge Ben Jor, claro, e não de Tom Jobim. Milagre dos Peixes é de Milton Nascimento, não Gal Costa. Incluir Capital Inicial no ranking é a prova final de que, ao menos na música, o ChatGPT ainda carece de neurônios mais sensíveis.