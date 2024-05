Cantor sertanejo Milionário recebe alta da UTI após sofrer AVC

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Romeu Januário de Matos, de 84 anos, o Milionário, da dupla sertaneja Milionário & José Rico, internado desde segunda-feira, 20, após sofrer um AVC isquêmico, recebeu alta da UTI nesta quinta-feira, 23, e foi levado para o quarto. Ele havia sido levado para a UTI do hospital Beneficência Portuguesa de São José do Rio, no interior de São Paulo.

Segundo o boletim médico divulgado pelo hospital, o quadro do músico é estável. Ele está consciente e comunicativo, sem déficit motor ou sensitivo, alimentando-se normalmente. Segundo a família, o paciente vivia um momento de estresse traumático pela perda de um familiar.

Milionário formou dupla com José Rico, que morreu em 2015, aos 68 anos. Nos anos seguintes, Milionário seguiu na estrada com o cantor Marciano até a morte dele, em 2019.

