Canisso, baixista da banda Raimundos, morre aos 57 anos

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O baixista da banda de rock Raimundos, José Henrique Campos Pereira, o Canisso, morreu nesta segunda-feira, 13, aos 57 anos, após sofrer uma queda em casa. Ele foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu. A informação foi confirmada pelo empresário da banda, Denis Porto, e também publicada no perfil oficial do Canisso, no Facebook. Conforme a publicação, o baixista sofreu um desmaio e uma queda. Em agosto do ano passado, o músico já havia passado por uma pequena intervenção cirúrgica que o levou a cancelar dois shows.

Formado em Brasília no início dos anos 1990, a banda Raimundos dominou as paradas musicais brasileiras nos anos 90 e 2000 com hits como Eu Quero Ver o Oco, Mulher de Fases e A Mais Pedida. O grupo unia o peso do punk e do hard-rock, muito inspirados em Ramones, a ritmos brasileiros, como o baião. Mesmo com suas letras irreverentes – algumas delas até inapropriadas para menores – a banda emplacou inúmeras músicas em primeiro lugar nas rádios.

No Instagram, a última publicação de Canisso é de domingo, 12, após um show no Tortuga Underground, em Santa Catarina.

Em 2001, o grupo sofreu seu primeiro grande revés, com a saída do vocalista Rodolfo Abrantes, após ele ter se tornado evangélico. Desde então, o guitarrista Digão assumiu os vocais, com Canisso fazendo o vocal de apoio e as linhas de baixo.