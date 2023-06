Buddy Guy se despede dos palcos com aula de blues em São Paulo

Uma das lendas do blues e da guitarra, o músico Buddy Guy, de 86 anos, fez na noite deste sábado, 3, o primeiro dos dois shows no Brasil de sua turnê de despedida, Dam Farewell Tour. O show ocorreu dentro do festival Best of Blues and Rock, no gramado do Auditório Ibirapuera, no Parque do Ibirapuera. O guitarrista volta a se apresentar amanhã no mesmo festival. O evento, que acontece desde sexta-feira, contou também com shows de outros ícones da guitarra, como Tom Morello e Steve Vai, e os brasileiros Nando Moura, Ira! e Dead Fish. Antes de Buddy subir no palco, sua filha, Carlise, fez também uma excelente apresentação com a banda The Nu Blu Band.

Um dos pioneiros do blues e considerado um dos pais do rock and roll, Buddy Guy deu uma aula de guitarra, simpatia e bom humor. O músico fez graça com o instrumento, brincou com a plateia e conduziu o show como se estivesse em uma jam session entre amigos. Ele, de fato, estava. Sua banda era formada por outros áses como Eric Gales e Christone Kingfish. No show, ele convidou ainda para tocar com ele a filha, Carlise, e o filho Greg, que subiu ao palco com uma camisa da seleção brasileira.

No repertório, ele tocou clássicos como Damn Right, I’ve Got the Blues e I’m Your Hoochie Coochie Man, além de covers de outros ídolos, como She’s Nineteen Years Old (do Muddy Waters), Chicke Heads (do Bobby Rush), Strange Brew (do Cream) e Voodoo Child (do Jimi Hendrix). Com a experiência de quem inspirou Jimmy Page, Steve Ray Vaughan Jimi Hendrix, Buddy Guy tocou com tanta fluidez que fez parecer fácil tocar guitarra. Dentre as inúmeras estripulias que fez no palco, ele surgiu apenas batucando a guitarra com a baqueta do baterista, e depois usou um lenço para tirar o som das cordas. Um deleite para os fãs e uma despedida e tanto dos palcos.