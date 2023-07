Britney Spears desabafa sobre confusão com astro da NBA: ‘Cruel’

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Britney Spears desabafou nas redes sociais sobre o encontro traumático com o jogador de basquete Victor Wembanyama, astro da NBA. Em uma publicação no Instagram, a cantora disse que tentou abordar o atleta para elogiar seu sucesso, mas acabou agredida por um de seus seguranças. “Estou ciente do pronunciamento do jogador que diz que eu o agarrei pelas costas. Mas eu simplesmente toquei em seu ombro. Seu segurança, então, me agrediu no rosto sem olhar para trás, na frente de uma multidão. Quase me derrubando e tirando os óculos do meu rosto”, escreveu a diva pop na publicação.

No texto, Britney explica que reconheceu o atleta no hotel quando descia para jantar. No restaurante, voltou a cruzar com Wembanyama, e decidiu abordá-lo. Segundo a cantora, o local estava barulhento, então ela o cutucou no ombro para chamar sua atenção. Em uma entrevista na quinta-feira, 8, o jogador disse não ter visto o que aconteceu e que foi orientado a não parar. “A pessoa me agarrou por trás, não pelo ombro”, alegou ele, que diz só ter descoberto que se tratava de Britney Spears horas depois.

Em seu desabafo, a artista ressaltou que compartilhar a história é importante para que pessoas públicas deem o exemplo e tratem as pessoas com respeito. “Eu ainda não recebi um pedido de desculpas público do jogador, de seu segurança ou da organização. Espero que eles se desculpem”, escreveu ela, que também acusou o atleta de rir da situação. “Ver o jogador dar risada foi cruel e desmoralizante diante da situação”, lamentou Britney, complementando que tem 1,63 m de altura contra os 2,26 m do jogador.

O caso reportado inicialmente pelo tabloide TMZ aconteceu na noite de quarta-feira, 6, em Las Vegas, enquanto a cantora jantava com o marido Sam Asghari e mais dois acompanhantes. Segundo o site, depois da confusão, o segurança de Wembanyama teria ido até a mesa da cantora e dito que não sabia quem ela era no momento da suposta agressão. Ele, então, teria se desculpado dizendo: “Você entende como é quando está sendo cercada por fãs”.

Wembanyama foi escolhido em junho no Draft da NBA pelo San Antonio Spurs. O jogador de 19 anos está em Las Vegas para disputar seus primeiros jogos com a equipe na Liga de Verão. A polícia de Las Vegas disse que está investigando o incidente.

