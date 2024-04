Bombeiros não aprovam estádio do Pacaembu para show de Roberto Carlos

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O cantor Roberto Carlos, que se apresenta nesta sexta-feira, 19, data em que completa 83 anos, pode ganhar um presente de grego. O Corpo de Bombeiros não aprovou as instalações do espaço Mercado Livre Arena Pacaembu e pediu que a apresentação fosse cancelada. O estádio do Pacaembu, concedido a Concessionária Allegra Pacaembu pela gestão Bruno Covas (PSDB), por 35 anos, está passando por reformas e o show do cantor deverá inaugurar o espaço dedicado a eventos.

Entre os problemas, apontados pelos Bombeiros, estão na casa de bombas de incêndio, que não está compartimentada; não há vazão e pressão das bombas de hidrante e chuveiros automáticos; o sistema de hidrantes estava despressurizado; as rotas de fuga estariam obstruídas por andaimes instalados no piso de descarga; os sistemas de ventilação e extração de fumaça não foram instalados; e as portas corta-fogo não estavam instaladas; entre outros problemas.

Procurada pela reportagem de VEJA, os organizadores do evento divulgaram a seguinte nota oficial:

“A Mercado Livre Arena Pacaembu irá abrir as suas portas hoje para o seu primeiro evento do ano, iniciando o processo gradual de reabertura do complexo. Será uma experiência em construção, proporcionando aos participantes um contato próximo com as obras de reforma, modernização e restauro, que seguem em ritmo acelerado.

Continua após a publicidade

O Mercado Pago Hall, novo centro de eventos e convenções localizado no subsolo do Edifício Multifuncional, receberá o show de Roberto Carlos hoje – dia do aniversário do cantor, marcando o início da turnê “Eu Ofereço Flores”. O público terá a oportunidade de conhecer o espaço, em primeira mão, antes mesmo da conclusão das obras.

A Concessionária Allegra Pacaembu informa, ainda, que o evento atenderá todas as normas vigentes na cidade e oferecerá as condições de conforto e segurança necessárias para um experiência de alta qualidade. O evento possui autorização, emitida pela Prefeitura, à realização do evento, conforme publicação no Diário Oficial de hoje.

A respeito do ofício do Corpo de Bombeiros, a Concessionária informa que dará todas as respostas necessárias à corporação, demonstrando que cumpre a legislação para um evento temporário.

Continua após a publicidade

O show é o primeiro evento que a Mercado Livre Arena Pacaembu recebe e é fruto da parceria com a Four Even, com o fundo de investimento especializado em entretenimento, que firmou um acordo com Allegra Pacaembu, ainda em 2023, que prevê a realização de 80 eventos por ano, por dez anos.”

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial