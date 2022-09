Banda de João Gordo levanta bandeira do MST e ironiza Rock in Rio

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Em 41 anos de carreira, a banda de João Gordo, Ratos de Porão, se apresentou pela primeira vez em um Rock in Rio nesta sexta-feira, 2. O grupo homenageou o Movimento Sem Terra e pregou coros contra o presidente Jair Bolsonaro (PL). Além de levantarem uma bandeira do MST no palco, o baixista Juninho tocou vestindo uma camiseta do movimento. Nos bastidores, a banda ironizou a produção do festival de música por ter errado o nome na entrada do camarim, onde estava uma placa escrita “Ratos do Porão”. O vocalista João Gordo compartilhou uma foto da gafe e escreveu “Roquem Rio”, em tom de deboche, e a correção para “do” ao lado. Confira abaixo: