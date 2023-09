As razões de Mick Jagger para não deixar US$ 500 milhões para os filhos

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Parece que o vocalista dos Rolling Stones, Mick Jagger, de 80 anos, levou a sério a letra de uma das principais músicas da banda: You Can’t Always Get What You Want (Você nem sempre consegue o que quer, em português) e disse em entrevista que pretende deixar o catálogo de músicas dos Rolling Stones para a caridade, porque seus oito filhos não precisam desse dinheiro todo.

A declaração foi dada ao jornal The Wall Street Journal ao revelar que não pretende vender o catálogo da banda pós-1971 e sugeriu que o dinheiro poderia ir para a caridade. “Meus filhos não precisam de 500 milhões de dólares para viver bem”.

O mais velho filho de Mick Jagger tem 52 anos e o mais novo seis. Entre eles está Lucas Jagger, de 24 anos, nascido em 1999, fruto do relacionamento com a apresentadora brasileira Luciana Gimenez.

Vale lembrar que os Rolling Stones não possuem os direitos de todas as músicas, especialmente as do início da carreira. O músico acredita que o nome da banda sobreviveria após o fim do grupo, como um negócio póstumo e citou os shows com hologramas e a turnê Voyage do Abba.

Os Rolling Stones anunciaram um novo álbum de inéditas, Hackney Diamonds. Este será o primeiro de estúdio com material original desde 2005, quando lançaram A Bigger Bang, e o primeiro desde a morte do baterista Charlie Watts, em 2021. O último álbum de estúdio é de 2016, Blue & Lonesome, mas era composto apenas de covers de blues. O trabalho contará com algumas canções com a participação póstuma de Watts, e também de Paul McCartney, que toca baixo em uma faixa. O baterista Steve Jordan, contratado para o lugar de Watts, também participou das gravações.

