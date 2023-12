As denúncias de Naiara Azevedo contra ex-marido por violência doméstica

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A sertaneja Naiara Azevedo veio a público neste domingo, 4, para falar sobre as denúncias de violência contra o ex-marido, Rafael Cabral. Em entrevista ao Fantástico, a cantora exibiu imagens de hematomas que estão anexadas no processo e acusou Cabral, que também é seu empresário, de uma série de agressões. “Já tinha sofrido violência física, moral, psicológica. Mas a patrimonial foi meu gatilho, onde entendi que estava sendo impedida de trabalhar”, declarou ela.

No relato, Naiara alega que foi impedida de viajar com seus equipamentos sem pagar aluguel por eles. “Por que eu tenho que pagar aluguel de algo que é meu? A carreta é minha, o ônibus é meu, o cenário também é meu”, disse ela. Naiara também diz que Cabral controlava todo o faturamento do casal e que, no início da carreira, quando faturava de 4 a 7 milhões de reais, tinha acesso a apenas 1 000 reais mensais. “Ele dizia: ‘Para que você quer dinheiro, você tem tudo. 1000 reais não dá para você viver?’. Eu não tinha acesso a nada”, contou. “Entreguei minha vida na mão do meu ex-marido e estou pagando por isso hoje”.

O caso foi revelado na semana passada. Naiara cancelou o show que aconteceria no sábado, 2, pela falta dos equipamentos e procurou a delegacia da mulher de Goiânia, acusando o ex-marido de violência patrimonial. Em nota divulgada nas redes sociais, a defesa da cantora diz que ela teria sofrido lesão corporal, ameaça, constrangimento ilegal e violência patrimonial. Os vídeos e imagens exibidos na reportagem foram anexados no registro de ocorrência.

Outro lado

Procurado pelo Fantástico, Rafael Cabral negou todas as acusações e se disse surpreso com as denúncias da ex-esposa. Ele disse que os equipamentos confiscados pertencem a uma empresa que está no nome da mãe e do irmão dele e apresentou notas fiscais de alugueis que teriam sido pagos nos últimos três meses. Questionado sobre um vídeo em que parece dar um tapa no telefone de Naiara, ele negou a agressão e disse que tentava tirar o celular da mão da cantora. “Não entendi a narrativa. Fui pego de surpresa. Estou decepcionado com o ocorrido, não tinha necessidade disso”.