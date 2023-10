Após acusação de plágio, Bauducco retira campanha publicitária do ar

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Depois de ter sido acusado de plágio, a canção Magia Amarela, lançada por Juliette e Duda Beat nesta quarta-feira, 18, como parte de uma campanha publicitária da marca Bauducco, foi retirada do ar, bem como a campanha. O projeto foi comparado com o Projeto AmarElo, do rapper Emicida. A música de Juliette e Duda Beat faz parte de uma ação publicitária da Bauducco, que produziu a canção como uma forma de divulgação de sua nova identidade visual. Em uma live no Instagram, Fióti revelou que a marca chegou a procurar Emicida para negociar o projeto, mas não houve acordo financeiro ou de agenda para que o rapper participasse da ação publicitária. Entre as similaridades das produções, além do nome e dos trocadilhos entre “amarelo” e “amar elos”, há ainda uma série de semelhanças na identidade visual adotada em ambas as músicas, como a tipografia das palavras.

Nas redes sociais, a Lab Fantasma, selo que cuida do trabalho de Emicida, postou um comunicado oficial dizendo que foi procurado pela Bauducco e que após a negativa do artista, a Bauducco usou elementos que remetem ao experimento social AmarElo sem qualquer diálogo ou autorização. As cantoras Juliette e Duda Beat também se manifestaram oficialmente dizendo que ambas jamais compactuaria ou participaria cientemente de atitudes de plágio, ou apropriação criativa. “Fui contratada por uma campanha publicitária em que interpretaria uma canção e um videoclipe e, nesses casos, os processos de liberações autorais são de responsabilidade do contratante”, escreveu Juliette. “Peço dsculpas pela situação gerada e renovo meu compromisso de estar vigilante sobre os direitos de propriedade intelectual e diversidade de oportunidades dentro do contexto artístico e comercial que me couber daqui por diante”, completou Duda Beat.

Continua após a publicidade

A Campanha caiu, e embora tentem atacar minha reputação é mais uma

Pratica violenta e racista. Quem intermediou todas as negociações de forma honesta, ética e coerente, fui eu. Desde o diálogo com agência e marca, ate a conversa com as artistas que fizeram parte da música.… — Evandro (@fiotioficial) October 19, 2023

Comunicado oficial da agência Galeria.ag

A música Magia Amarela, protagonizada por Juliette e Duda Beat, foi criada para fazer parte de uma campanha de mesmo nome da Bauducco, com o objetivo de celebrar o amarelo, icônico e característico da sua identidade visual, presente nas embalagens e comunicações da marca há mais de 30 anos, além de unir conceitos também historicamente propagados: família, união, encantamento e comunhão. Reforçaria ainda a assinatura utilizada nas campanhas da marca: “Um sentimento chamado Família”.

Continua após a publicidade

A tipografia prevista para os materiais gráficos de divulgação seria a mesma já usada pela marca, tanto nas embalagens como em outras campanhas e posts das redes sociais. A campanha foi concebida como um projeto amplo e integrado, nascido das fortalezas históricas da marca.

Para interpretar a música e protagonizar o videoclipe, foram considerados artistas da música brasileira e internacional. A escolha das cantoras Juliette e Duda Beat refletiu o propósito da campanha: são duas artistas que já tinham uma amizade e formam “uma família” com base nos laços de afeto, de afinidade e da arte. É importante ressaltar que a participação das cantoras se restringiu à interpretação da música-tema, sem vínculo com a criação da campanha.

Diante de questionamentos sobre o projeto e sobre as cantoras, a Bauducco decidiu cancelar a campanha e seguirá dialogando com os artistas envolvidos, pelos quais manifesta total respeito e admiração. Em novas oportunidades, a marca voltará a celebrar sua cor icônica e sua mensagem de união.

Continua após a publicidade