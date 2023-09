Após 34 anos, comercial censurado de Madonna é revelado; assista

Há 34 anos, quando Madonna, de 65 anos, lançou o clipe de Like a Prayer, ela chocou a sociedade americana ao aparecer no vídeo beijando um santo negro e queimando cruzes. Como consequência, um comercial que a artista gravou para a Pepsi logo depois, usando a canção como fundo, foi cancelado e jamais exibido.

No último final de semana, durante o intervalo da premiação VMB, da MTV, o comercial foi finalmente exibido na TV americana. Na cena, uma jovem Madonna aparece sentada em um sofá, bebendo o refrigerante, enquanto assiste a um vídeo dela dançando na rua. Não há nada de polêmico nas cenas, mas na época, a marca de bebidas ficou com receio de exibir o comercial e ser associada ao polêmico videoclipe da cantora. Mais de três décadas depois, a Pepsi liberou o comercial com o slogan: “Celebrando 40 anos de disrupção do status quo“.

“Há 34 anos fiz um comercial com a Pepsi para comemorar o lançamento da minha música Like a Prayer. O comercial foi imediatamente cancelado quando me recusei a mudar qualquer cena do vídeo em que beijava um santo negro ou queimava cruzes. Assim começou minha ilustre carreira como artista, recusando-me a comprometer minha integridade artística. Obrigado Pepsi por finalmente perceber a genialidade da nossa colaboração. Os artistas estão aqui para perturbar a paz”, escreveu Madonna na legenda.

34 years ago I made a commercial with Pepsi to celebrate the release of my song Like a Prayer.

The commercial was immediately canceled when I refused to change any scenes in the video where I was kissing a black saint or burning crosses.

So began my illustrious career as an… pic.twitter.com/zHBaBtGP9v

— Madonna (@Madonna) September 13, 2023