Após 13 anos, Kool & the Gang retorna ao Brasil para apresentação única

A banda Kool & The Gang anunciou seu retorno ao Brasil para apresentação única em 15 de novembro, treze anos após sua última passagem pelo país, em 2011. O show vai acontecer no Espaço Unimed, em São Paulo.

O grupo, conhecido por hits como Celebration, Jungle Boogie e Cherish, foi incluído recentemente no Hall da Fama deste ano, ao lado de Ozzy Osbourne, Cher, Dave Matthews Band, Mary J. Blige, Foreigner, Peter Frampton, e A Tribe Called Quest.

As vendas de ingressos começam na terça-feira, 28, pelo site da Ticket360.

SERVIÇOS:

Kool & the Gang no Espaço Unimed em São Paulo

Data: 15 de novembro de 2024 (sexta-feira)

Abertura da casa: 20h

Início do show: 22h

Local: Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP)

Classificação etária: 16 anos

Acesso para deficientes: sim

Ingressos: Disponíveis a partir de 28 de maio de 2024 (terça-feira) no site da Ticket 360

