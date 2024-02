AC/DC pode anunciar primeira grande turnê da banda em oito anos

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O lendário grupo australiano de hard rock AC/DC deixou os fãs ansiosos com uma enigmática contagem regressiva postada em suas redes oficiais, que terminará na próxima segunda-feira, 12. Os fãs suspeitam que a banda fará o anúncio de sua primeira turnê mundial em oito anos. O anúncio foi acompanhado da música Are You Ready.

Rumores no Brasil apontam que a banda poderá excursionar por aqui, inclusive com dois shows no Rock in Rio, em setembro. Nenhuma informação oficial, no entanto, foi divulgada. A última apresentação do AC/DC no Brasil ocorreu em 2009. A banda também se apresentou no primeiro Rock in Rio, em 1985.

Retorno do AC/DC

A última apresentação do AC/DC ocorreu em outubro do ano passado no festival Power Trip, em Indio, na Califórnia, no mesmo local onde todo ano acontece o festival de Coachella. O show, no entanto, foi um evento isolado e a banda não faz turnê desde 2016, quando o vocalista do Guns N’ Roses, Axl Rose, assumiu provisoriamente os vocais, no lugar de Brian Johnson, afastado para tratar de problemas auditivos.

A apresentação do Power Trip contou com a participação do cantor Brian Johnson e do guitarrista Angus Young, além de Stevie Youn, na guitarra, Cliff Williams, no baixo, e Matt Laug, na bateria. Em 2020, a banda lançou seu último álbum de inéditas Power Up.