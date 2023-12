A tentativa de Kanye West de se redimir após falas antissemitas

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Após ofender judeus em vídeos e até em suas músicas, Kanye West reapareceu no Instagram nesta terça-feira, 26, com um pedido de desculpas escrito em hebraico. “Peço sinceras desculpas à comunidade judaica por qualquer explosão não intencional causada por minhas palavras ou ações. Não era minha intenção magoar ou rebaixar, e lamento profundamente qualquer dor que possa ter causado. Estou empenhado em começar por mim mesmo e aprender com esta experiência para garantir maior sensibilidade e compreensão no futuro. Seu perdão é importante para mim e estou empenhado em fazer as pazes e promover a união”, escreveu o rapper que acumula polêmicas nos últimos anos. Na próxima sexta-feira, 29, ele deve lançar um disco novo.

As falas antissemitas de Kanye West

Em uma live feita no dia 15 de dezembro, o músico aparece fazendo um discurso inflamado destilando ódio contra judeus. “Eu ainda mantenho alguns judeus perto de mim. Como empresários? Não. Só deixo fazerem minhas joias”, ironizou West. Na mesma gravação, ele se compara a Adolf Hitler e Jesus Cristo. “Eu estava lidando com um advogado de divórcio e expliquei para ele qual era o meu problema. E a resposta dele foi, ‘se você continuar com essa retórica antissemita, você não vai poder ver seus filhos’. Eu não poderia ter uma opinião, ou não poderia ver meus filhos. Vocês sabem com quem estão mexendo? Eu sou um intermediário de Deus”, defendia o ex-marido de Kim Kardashian, com quem tem quatro filhos, North, de 10 anos, Saint, de 7, Chicago, de 5, e Psalm, de 4.

Kanye West mentions Jay-Z, Drake, Zionists, Hitler, Jesus Christ, Balenciaga, Louis Vuitton and more during a heated rant at his Vultures album event in Las Vegas. “Jesus Christ, Hitler, Ye. Third party, sponsor that…” pic.twitter.com/m07knFDi7j — XXL Magazine (@XXL) December 15, 2023

Neste ano, o cantor também havia lançado a música Vultures, que tem um trecho depreciando judias. O rapper canta que não pode ser antissemita pois teve relações sexuais com uma judia, a quem xinga de put*. Durante uma interação com o rapper Diddy, West disse que o cantor era controlado por judeus. Em outra ocasião, o cantor que assumiu a identidade de Ye também pedia morte ao povo judaico.

Em 2022, West chegou a dizer em uma entrevista que “via coisas boas no Hitler também”. “Eu não gosto da palavra ‘mau’ ao lado de ‘nazistas’. Eu amo judeus, mas eu também amo nazistas”, declarou o rapper. Marcas passaram a romper contratos com o artista por causa das falas, e ele teria tido um prejuízo de mais de 2 bilhões de dólares.

