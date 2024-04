A reunião das Spice Girls em festa de arromba de Victoria Beckham

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

As cinco Spice Girls se reuniram neste sábado, 20, para celebrar o aniversário de 50 anos de Victoria Beckham. A festa de arromba da posh spice contou com o aguardado encontro das cinco cantoras. “O melhor presente para se reunir!! Obrigado a todos os amigos e família por comemorar comigo. Beijos!”, ela escreveu no Instagram.

Um vídeo registrado pelo marido de Victoria, o ex-jogador de futebol David Beckham, mostrou Victoria, Geri Halliwell, Emma Bunton, Melanie “Mel C” Chisholm, Melanie “Mel B” Brown dançando a música Stop, de 1997. As cinco amigas não eram vistas todas juntas desde 2012.

A festa ocorreu no Oswald’s, um clube privado de Londres, e contou ainda com a presença de outras celebridades, como Tom Cruise, Rosie Huntington-Whiteley, Gordon Ramsay, Salma Hayek-Pinault e Eva Longoria. Os quatro filhos do casal também estiveram presentes: Brooklyn Beckham, de 25 anos, Romeo Beckham, de 21, Cruz Beckham, de 19, e a caçula, Harper Beckham, de 12 anos.

Victoria deixou a festa carregada por Beckham. Ela chegou ao local usando muletas porque fraturou o pé enquanto estava malhando, no fim de fevereiro.

The Spice Girls are back together! From Victoria Beckham’s 50th birthday party. pic.twitter.com/vPrqxIsa5j — Yashar Ali 🐘 (@yashar) April 21, 2024

