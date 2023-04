A resposta de Harry Styles sobre uma possível volta do One Direction

Na noite de quinta-feira, 27, foi ao ar o último episódio do programa americano The Late Late Show, apresentado por James Corden. Convidado assíduo do talk show, Harry Styles participou da despedida junto de Will Ferrell, no quadro Spill Your Guts or Fill Your Guts (desembuche ou engula, em tradução livre) — em que os convidados devem optar por responder perguntas polêmicas ou comer alimentos esquisitos. Styles recebeu um questionamento que insiste em persegui-lo: “Sim ou não, haverá uma reunião do One Direction?”

“Acho que eu nunca diria nunca para isso”, revelou Styles, em meio aos gritos da plateia. “Se houver um momento em que todos sentirmos que isso é o que queremos fazer, não vejo por que não o faríamos”. A boyband entrou em hiato após lançar o álbum Made In The A.M., em 2015, desde então deixando os fãs na expectativa de um retorno. One Direction era originalmente composta por Styles, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlison e Zayn Malik (que deixou a banda no começo daquele ano). Hoje, os cinco ex-membros investem em carreiras solo.