A polêmica com música de Emicida e suposto plágio de Juliette e Duda Beat

A canção Magia Amarela, lançada por Juliette e Duda Beat nesta quarta-feira, 18, virou centro de uma discussão sobre plágio nas redes sociais depois que o público comparou a música com o Projeto AmarEelo, do rapper Emicida. “Sabe apropriação e tudo aquilo que a gente discursa sobre ética? Então, esse mercado tem bem pouco. Sem criticar as artistas que inclusive admiro. Mas nosso jurídico vai trabalhar!”, escreveu nas redes sociais Evandro Fióti, irmão e produtor de Emicida.

A música de Juliette e Duda Beat faz parte de uma ação publicitária da Bauducco, que produziu a canção como uma forma de divulgação de sua nova identidade visual. Em uma live no Instagram, Fióti revelou que a marca chegou a procurar Emicida para negociar o projeto, mas não houve acordo financeiro ou de agenda para que o rapper participasse da ação publicitária. “A verba que eles tinham não justificava a entrega que tínhamos que fazer”, disse ele sem citar o nome da empresa.

Entre as similaridades das produções, além do nome e dos trocadilhos entre “amarelo” e “amar elos”, há ainda uma série de semelhanças na identidade visual adotada em ambas as músicas, como a tipografia das palavras. “Precisamos dar o nome que as coisas têm. Estamos assistindo um caso de apropriação. Estamos vendo, mais uma vez, a branquitude se unir, sem ética nenhuma, para se apropriar de criações de pessoas negras”, disparou ele, voltando sua crítica ao mercado publicitário.

Em uma nota oficial divulgada nas redes, a equipe de Juliette confirmou que a música faz parte de uma campanha e que a cantora foi contratada como uma das intérpretes para o trabalho audiovisual. “Estamos em contato com os contratantes responsáveis pela criação e produção da campanha para mais esclarecimentos”, diz o comunicado.

