A mudança da música do Green Day que irritou os conservadores americanos

A banda Green Day alterou a letra da música American Idiot, segundo o vocalista Billie Joe Armstrong, para representar melhor os Estados Unidos atualmente. O verso original da canção dizia “I’m not a part of a redneck agenda”, que na tradução livre diz algo como “não faço parte da agenda caipira”, porém, a palavra “redneck” é usada para nomear as pessoas mais conservadoras do interior do país. Na nova versão da música, a banda canta: “I’m not a part of a Maga agenda”. Maga é o acrônimo de Make America Great Again (Faça a América Grande Novamente), slogan usado pelos apoiadores do ex-presidente do país, Donald Trump.

O show foi transmitido pela televisão durante o especial Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve, do canal ABC. Billie Joe Armstrong contou que o novo álbum da banda, Saviors, previsto para ser lançado em 19 de janeiro, contará com muitas canções políticas. Entre as músicas estará o primeiro single, já disponível nos serviços de streaming, The American Dream Is Killing Me. “Há momentos certos para fazer músicas políticas e entendemos que a hora é esta”, disse Armstrong. O grupo também está prevendo uma nova turnê que contará ainda com shows de Smashing Pumpkins, Rancid e The Linda Lindas. Ainda não há datas anunciadas para o Brasil.

A mudança na letra da música dá início às participações dos artistas na campanha presidencial, que foram fundamentais na eleição de Joe Biden há quase quatro anos. Biden, aliás, já afirmou que está “pronto para lutar contra o extremismo Maga”.

Just now on ABC’s New Years Bash with @RyanSeacrest — @GreenDay sings “I’m not a part of the MAGA agenda”, changing the lyrics of ‘American Idiot’. #RockinEve pic.twitter.com/asqEfPyfOi — The Tennessee Holler (@TheTNHoller) January 1, 2024

