A mensagem sinistra do hit do The Police com 1 bilhão de views no YouTube

O clipe de um dos maiores hits da banda britânica The Police, Every Breath You Take, alcançou 1 bilhão de reproduções no YouTube e entrou para o seleto grupo (agora com apenas sete vídeos) de clipes dos anos 1980 a atingir a marca. No total, 225 vídeos já foram vistos mais de 1 bilhão de vezes na plataforma. No ano passado, a canção já havia atingido a mesma marca no Spotify. Publicado no YouTube há 12 anos, o clipe foi lançado oficialmente em 1983. Desde então, a balada foi adotada por amantes inveterados como o suprassumo do romantismo. Não é o que acha Sting, que a escreveu após a sua separação de Frances Tomelty e o início do relacionamento com Trudie Styler.

A música, na realidade, relata um comportamento que, no Brasil, virou crime: o stalking, ou crime de perseguição. Na letra, Sting canta: “Você não vê / que você pertence a mim? / Como meu coração dói a cada passo seu?”. E continua: “A cada movimento que você fizer / a cada promessa que você quebrar / a cada sorriso que você fingir / e a cada pedido que você fizer / Eu vou estar te observando”. O que poderia soar romântico no passado, nos dias atuais, com o avanço das redes sociais, se tornou algo, no mínimo, assustador.

Sting comentou recentemente que na época parecia uma canção de amor reconfortante. “Eu não percebi na época o quão sinistro ela era. Acho que eu estava pensando no Big Brother, na vigilância, no controle”, disse. A letra que relata o comportamento de um amante possessivo fez com que Sting ficasse desconcertado com a quantidade de pessoas que achava a letra positiva. “Um casal me disse que usou essa música no casamento deles. Eu pensei: ‘boa sorte’. É uma música sinistra e feia e as pessoas realmente a interpretaram mal, como sendo uma pequena canção de amor gentil, quando é exatamente o oposto”. Em tempo: apesar da letra nada edificante, Sting jamais deixou de tocá-la.

