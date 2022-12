A inusitada participação de Pabllo Vittar em um show de heavy metal em SP

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Pabllo Vittar fez, na noite desta sexta-feira, 16, uma inusitada participação surpresa no show da banda britânica de metalcore Bring Me The Horizon, em São Paulo. A artista, conhecida por suas canções pop como Amor de Que e Corpo Sensual, subiu ao palco com um visual rocker e fez um dueto misturando sua voz aguda com os guturais do vocalista, Oliver Skyes.

Pabllo Vittar cantou a pesada Antivist, do álbum Sempiternal (2013). Pabllo e Oliver são amigos nas redes sociais e já trocaram inúmeras mensagens. O cantor britânico, que fala português, mudou-se há alguns anos para o Brasil após casar com a modelo brasileira Alissa Salls. O grupo é formado ainda por Matt Kean (baixo), Lee Malia (guitarra solo), Matt Nicholls (bateria) e Jordan Fish (teclados e programação).

O Bring Me The Horizon se apresenta novamente em São Paulo neste domingo, 18, no Knotfest, no sambódromo do Anhembi, ao lado de bandas como Slipknot, Judas Priest, Pantera, Mr Bungle, Sepultura, entre outros. Já Pabllo Vittar é uma das atrações confirmadas na festa da posse do presidente-eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Brasília, em 1 de janeiro.

alguns registros que fiz da passagem do Bring Me The Horizon em São Paulo, com part. da Pabllo Vittar em Antivist 🔥 pic.twitter.com/IKsM36gHhr — Bruno (@brunoshreds) December 17, 2022