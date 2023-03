A inusitada parceria entre Rosalía e o time do Barcelona

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

No próximo domingo, 19 de março, Barcelona e Real Madrid se enfrentam pelo campeonato espanhol no Camp Nou, e o time da casa entrará em campo para o El Clásico com um uniforme especial: o Barcelona trará a logo do álbum Motomami, da cantora espanhola Rosalía, estampado na camiseta, em homenagem ao aniversário de lançamento do disco.

A união improvável é uma iniciativa do Spotify, patrocinador oficial do clube catalão. “É uma honra ceder nosso espaço na camisa do Barcelona para celebrar Rosalía, a artista espanhola com mais streams no Spotify em 2022. É uma oportunidade de continuar celebrando nossa parceria única com o FC Barcelona e continuar unindo os mundos do futebol e música”, declarou Marc Hazan, vice-presidente de parcerias do Spotify.

No site oficial do clube, as camisas estão sendo vendidas em duas versões, ambas com o nome de Rosalía nas costas: a mais barata sai por 399, 99 euros (2.244 reais) e tem o número 1 estampado, enquanto a mais cara, que brilha no escuro e é assinada pelas equipes masculina e feminina, pode ser adquirida pela bagatela de 1 999,99 euros (11.212 reais) e é numerada de 1 a 11.

Esta é a segunda vez que o Spotify usa o clube para promover artistas: em outubro de 2022, o homenageado foi o rapper Drake, que também estampou a camiseta do time em um clássico contra o Real Madrid. Além desse domingo, o uniforme será usado também no dia 25 de março, quando as equipes femininas de Barcelona e Real Madrid se enfrentam.