A inusitada conversão de Zeca Pagodinho em troféu de um festival; confira

A primeira edição do Festival de Cinema de Xerém vai homenagear o sambista Zeca Pagodinho com um troféu feito à sua imagem e semelhança. Idealizado pelo artista paraibano Bejamim Carlos dos Santos, a estatueta será entregue aos vencedores de algumas categorias do festival, que acontece entre os dias 8 e 11 de maio no distrito de Xerém, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

Moldada em cera e feita em resina, a imagem reproduz os traços de Zeca, e apresenta o cantor carregando uma vara de boom (microfone), como referência ao instrumento usado durante gravações cinematográficas, “além de representar a missão do festival de ampliar e difundir as vozes do cinema nacional”. O troféu será entregue aos vencedores das categorias da Mostra Competitiva Nacional de Curtas, Mostra Competitiva Fluminense e Baixada de Curtas, e Mostra Competitiva Cinema Leva Eu de Curtas.

O festival é uma iniciativa da EBAV (Escola Brasileira de Audiovisual) em parceria com o Instituto Zeca Pagodinho, que atua na região desde o final dos anos 1990 fornecendo formação artística e profissional para a população. Nascido em Irajá, onde começou a frequentar rodas de samba, Zeca morou em vários bairros do Rio de Janeiro, mas sempre nutriu um carinho especial por Xerém, onde chegou a gravar os DVDs da série O Quintal do Pagodinho, e mantém seu projeto social.

Além da homenagem a Zeca, o evento também anunciou o Prêmio Edna Fuji, “em homenagem a uma das grandes personalidades do cinema, reconhecendo sua contribuição excepcional para a indústria cinematográfica nacional e internacional”.

