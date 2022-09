A inesperada resposta de um astro gay do rap a protestos religiosos

O rapper americano Lil Nas X respondeu de maneira inusitada a um grupo de religiosos que protestavam contra a realização do show do cantor, que é gay e ativista contra a discriminação, neste domingo, 19, em Boston, nos Estados Unidos.

Ao saber que havia um grupo de pessoas protestando contra, Lil Nas X enviou pizzas para ele compartilhou o vídeo em suas redes sociais. “Acabei de pedir para a minha equipe enviar pizza. Essa é uma divulgação muito boa”, escreveu. Em um outro vídeo, os manifestantes recusam o mimo e Nas X responde dizendo que “acidentalmente se apaixonou por um dos manifestantes homofóbicos”, que ele havia achado bonitão.

No dia seguinte, Lil Nas X continuou falando sobre o caso e escreveu que não consegui parar de pensar no “homofóbico fofo” que estava protestando contra ele. “Só sei que tínhamos uma conexão. Eu sinto tanta falta dele, cara. Eu não sou nada sem ele”, ironizou.

just told my team to send them pizza, this is really good promo! https://t.co/ZUyh9peQuG — SAFFA (@LilNasX) September 19, 2022

update: they didn’t want the pizza but i accidentally fell in love with one of the homophobic protestors https://t.co/5vPAw0XlIr pic.twitter.com/vlAsnZwcAD — SAFFA (@LilNasX) September 19, 2022

can’t stop thinking about the cute homophobic guy thst was protesting my concert last night. i just know we had a connection. i miss him so much man. i’m nothing without him — SAFFA (@LilNasX) September 19, 2022