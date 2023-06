A inédita parceria musical de Marcelo Falcão com Toni Garrido

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

As músicas de Marcelo Falcão e Toni Garrido não saíam das rádios em meados dos anos 2000, com hits de suas bandas O Rappa e Cidade Negra. Até hoje, no entanto, a dupla ainda não havia lançado nenhuma canção em conjunto.

Já disponível em todas as plataformas de streaming, o single inédito Refletir (Resista) marca o início dessa parceria. A canção, que faz uma reflexão sobre a vida e as nossas escolhas, estará no segundo álbum solo de Falcão, ainda sem data de lançamento. O novo disco terá participações ainda de Orochi, L7nnon e Cynthia Luz.

A faixa, composta por Falcão e seu pai, Ademir Custódio, convida as pessoas a refletirem sobre a vida e a nos colocar no lugar dos outros, sem qualquer julgamento. “Num mundo onde os valores parecem não fazer sentido, ainda mais depois dessa pandemia. Algo que era para ser diferente (e era a nossa chance de evolução) depois de tudo que sofremos, mas Refletir (Resista) coloca quem ouve num lugar melhor. Como minha própria educação familiar. Eu insisto em reafirmar que valores humanos são fundamentais para continuarmos nossa caminhada na fé”, disse Falcão.

Sobre a parceria com Falcão, Garrido disse que Falcão é um de seus ídolos. “Quando nos encontramos, foi mais uma oportunidade que a gente teve na vida de olhar de modo muito diferente, muito específico, muito especial e pessoal, porque quando a gente canta juntos são os 40 anos dele de música e 40 anos meus! Ao mesmo tempo e um pertinho do outro, já que tudo começou muito cedo (aos 15 anos), quando cantávamos em bandas paralelas irmãs”, contou.

Leia a letra:

REFLETIR (Resista)

Tudo aconteceu

Tudo muito rápido

De forma estranha

Levando o mundo

A refletir

Acreditar mais nos

nossos sonhos

Buscar sentido interagir

Procurar evoluir

Tudo aconteceu

Tudo muito rápido

De forma estranha

Levando o mundo

A refletir

Acreditar mais nos

nossos sonhos

Buscar sentido interagir

Procurar evoluir

Peço proteção

Para aqueles que estão longe

E uns nem tão longe assim

Tudo nessa vida é importante

Que seja eterno e dure até o fim

Peço proteção

Para aqueles que estão longe

E uns nem tão longe assim

Tudo nessa vida é importante

Que seja eterno e dure até o fim

Melhor dia deve ser hoje

O destino muda a vida,

não sabemos sobre o amanha

Melhor dia deve ser hoje

O destino muda a vida,

não sabemos sobre o amanha

Não julgue sem conhecer

Não haja sem pensar

Não peça sem agradecer

Não critique sem esperar

Não fale sem ouvir

Não desista sem tentar

RESISTA !!!!

Compositores: Marcelo Falcão Custódio / Ademir Custódio

