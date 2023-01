A homenagem do serviço postal do Reino Unido ao Iron Maiden

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A Royal Mail, empresa responsável pelo serviço postal no Reino Unido, divulgou nesta quinta-feira, 5, uma homenagem a banda heavy metal Iron Maiden. O grupo estampará uma nova série de selos. Ao todo serão doze modelos, sendo oito deles com imagens dos integrantes fazendo shows ao redor do mundo (inclusive no Rock in Rio) e quatro dedicados ao icônico mascote do grupo, Eddie.

“Ficamos todos absolutamente surpresos – no bom sentido – quando ouvimos pela primeira vez sobre o projeto comemorativo, e igualmente sem palavras quando vimos os selos pela primeira vez. Eles parecem excelentes e realmente capturam a essência e a energia do Maiden”, disse o baixista Steve Harris em um comunicado oficial.

Esta não é a primeira vez que a Royal Mail homenageia uma banda do país. Os Beatles, em 2007, Pink Floyd, em 2016, Queen, em 2020 e Rolling Stones em 2022, também já estamparam os selos do Reino Unido.