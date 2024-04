A fortuna que fez Taylor Swift entrar para lista de bilionários da Forbes

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Taylor Swift acaba de se juntar ao seleto grupo de ricaços que compõem a lista de bilionários da Forbes. De acordo com o relatório publicado nesta terça-feira, 2, a cantora norte-americana é dona de uma fortuna avaliada em 1,1 bilhão de dólares, graças ao sucesso comercial da The Eras Tour. A turnê mundial encabeçada pela estrela ultrapassou 1 bilhão de dólares em receita e é a mais lucrativa da história.

Bilionária desde outubro de 2023, Swift é a primeira musicista a conquistar um patrimônio na casa dos dez dígitos com base apenas em suas músicas e shows. Cantores como Jay-Z e Rihanna também aparecem na lista dos mais ricos, mas ambos enriqueceram com empreitadas fora do âmbito musical, como grifes de roupas e lingerie, além de outros negócios. Já a fortuna da loirinha tem origem nos valores arrecadados com royalties e turnês, que totalizam 500 milhões de dólares, seu vasto catálogo musical, avaliado em 500 milhões, e outros 125 milhões em imóveis.

Outros recém-chegados ao ranking de bilionários são Magic Johnson, empresário e ex-jogador de basquete da NBA, e Christian Louboutin, dono da grife francesa famosa por seus saltos altos com solado vermelho.

O impacto de Taylor Swift na economia vai além de seus ganhos pessoais. Nas cidades onde a cantora se apresentou com a turnê The Eras, o número de passageiros no transporte público aumentou e a ocupação dos hotéis disparou, fenômeno chamado de “efeito Swift”. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o setor de serviços prestados às famílias, que acomodam hotéis e restaurantes, registraram um avanço de 2,2% em novembro de 2023, o que pode ser relacionado às seis apresentações que a popstar realizou em São Paulo e no Rio de Janeiro no período.

