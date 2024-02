A façanha de Beyoncé que faz história na música country

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Beyoncé bateu mais um recorde nesta semana ao se tornar a primeira mulher negra a ter uma música no primeiro lugar das paradas country nos Estados Unidos desde a sua criação, em 1958. Texas Hold’Em, que estará em seu novo álbum Act II, também conquistou o segundo lugar da Hot 100, atrás apenas de Lovin On Me, de Jack Harlow.

A música, no entanto, se viu no centro de uma polêmica nos Estados Unidos após rádios se negarem a tocá-la por não considerarem a cantora uma artista country. Foi preciso também um protesto dos fãs para que a gravadora Columbia Nashville passasse a promover a canção em rádios country.

A reação dos ouvintes da rádio, no entanto, foi a melhor possível e a música acabou sendo bem aceita por eles e passou a tocar ainda mais. O novo álbum de Beyoncé fará um resgate do country, um ritmo que surgiu com os negros e depois acabou sendo incorporado por artistas brancos.