A emocionante homenagem de Elton John à rainha Elizabeth II

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Após a morte da Rainha Elizabeth II na quinta-feira, 8, aos 96 anos, figuras notáveis da música britânica vêm declarando suas condolências, em lamento à partida da monarca. É o caso de Elton John: o cantor aproveitou que realizava um show em Toronto, no Canadá, para homenageá-la. O astro é conhecido por nutrir uma relação de proximidade com a família real britânica. Em uma performance emocionante, Elton John entoou a canção Don’t Let the Sun Go Down on Me.

“Temos a notícia mais triste sobre o falecimento de Sua Majestade Rainha Elizabeth. Ela era uma pessoa inspiradora de se estar por perto – eu estive perto dela e ela era fantástica. Ela liderou o país em alguns de nossos maiores e mais sombrios momentos com graça, decência e um cuidado e calor genuínos”, disse o cantor. “Tenho 75 anos – ela esteve comigo a vida toda e me sinto muito triste porque ela não vai mais estar. Mas estou feliz que ela esteja em paz, e estou feliz que ela esteja descansando, e ela merece porque trabalhou duro”, acrescentou John em meio a aplausos. “Eu envio meu amor para sua família e seus entes queridos. Ela fará falta, mas seu espírito continua vivo e celebramos sua vida esta noite com música – ok?”. Confira o vídeo do momento:

Elton John sings “Don’t Let The Sun Go Down On Me” after paying tribute to Queen Elizabeth II in Toronto pic.twitter.com/FT1oX6lP5E — Patrick Searle (@patsearle) September 9, 2022



Independente desde 1982, o Canadá foi governado pela Inglaterra e, hoje, integra a Commonwealth (grupo formado pelo Reino Unido e suas ex-colônias). O país tinha Elizabeth II como monarca e chefe de Estado desde 1952.

Mais cedo, Elton John tinha publicado uma homenagem à rainha em seu Instagram, com dizeres semelhantes ao do show. O cantor se aproximou da família real a partir da amizade com a princesa Diana, no início dos anos 1980 – e chegou a cantar em seu funeral. Em 1998, foi condecorado cavaleiro pela rainha, em razão de suas contribuições musicais e comerciais para o Reino Unido, além do trabalho de caridade, sobretudo relacionado a pesquisas sobre a Aids.