A dupla tragédia que levou uma lendária banda de reggae ao fim

Uma sucessão de tragédias paira sobre uma das últimas bandas lendárias de reggae ainda em atividade. Dois integrantes do histórico trio jamaicano Mighty Diamonds morreram com poucos dias de diferença, segundo noticiou neste domingo o jornal The New York Times. Tabby Diamond (nome artístico de Donald Shaw) foi baleado e morto, aos 66 anos, em frente de sua casa, em Kingston, na Jamaica, na última terça-feira, 29. Bunny Diamond (nome artístico de Fitzroy Simpson) morreu em hospital, na sexta-feira, 1, também em Kingston, aos 70 anos. A causa da morte não foi divulgada, mas sua saúde estava debilitada desde que sofreu um derrame em 2015. Ele também sofria de diabetes.

O trio jamaicano foi um dos mais importantes surgidos nos anos 1970 na onda do reggae roots, em Kingston, ao lado de Bob Marley, Wailers, Jimmy Cliff e Black Uhuru. Formado em 1969 por Tabby, Bunny e também Judge Diamond (Lloyd Ferguson). Eles são considerados uma das bandas de reggae mais antigas da história do país. Entre seus grandes sucessos estão os álbuns Right Time, de 1976, e Deeper Roots, de 1979.

Poucos dias antes das mortes, o grupo estava se preparando para gravar seu 47º álbum e prestes a iniciar mais uma turnê. Tabby foi baleado com outras quatro pessoas. Segundo a imprensa jamaicana, o motivo seria uma retaliação de uma gangue local contra o filho do músico, JahMarley.