A curiosa homenagem que Shakira ganhou em sua terra natal

Shakira ganhou uma grande homenagem da Colômbia, seu país de origem, onde uma estátua de 6,5 metros foi erguida em tributo à estrela colombiana. O monumento instalado na cidade de Barranquilla, local de nascimento da cantora, é feito de bronze e imita uma das poses de dança mais icônicas da intérprete da música Hips Don’t Lie, em que ela aparece com o quadril requebrado e os braços entrelaçados em cima de sua cabeça. Os pais de Shakira, William Mebarak e Nidia Ripoll, acompanharam a inauguração pessoalmente.

“Um coração que compõe, quadris que não mentem, um talento inigualável, uma voz que move multidões e pés descalços que marcham pelo bem da juventude e da humanidade”, diz a placa que fica na base da escultura de Shakira. A obra instalada no calçadão próximo ao rio Magdalena foi criada por Yino Márquez e teve iniciativa do governo colombiano, que vinha compartilhando com o público as etapas do processo de elaboração desde agosto.

Em seu perfil no Instagram, Shakira agradeceu o gesto e compartilhou fotos dos pais posando com a estátua. “Agradeço ao escultor Yino Márquez e aos alunos da escola distrital de artes por esta demonstração do enorme talento artístico da gente de minha terra. Fico feliz por compartilhar isso com meus pais e especialmente com minha mãe no dia do aniversário dela”, escreveu a colombiana na legenda de uma das publicações. O monumento de Shakira fora colocado na terça-feira, 27. A cantora morava em Barcelona, na Esapnha, enquanto estava casada com o jogador Gerard Piqué, mas, após o divórcio, a artista se mudou para Miami, nos Estados Unidos, e não compareceu pessoalmente à cerimônia de inauguração, acompanhando apenas virtualmente.

