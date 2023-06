A curiosa harmonização de cerveja e queijos em um concerto à luz de velas

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Uma curiosa harmonização de cervejas com queijos e frios, ao som de música ao vivo e a luz de velas acontece a partir desta quinta-feira, 29, no Palácio Cedros, no Ipiranga, em São Paulo. Esse tipo de experiência sensorial de aliar música à luz de velas, vale lembrar, já vem acontecendo em várias cidades do mundo, inclusive no Brasil. Desta vez, no entanto, a experiência surge ainda mais completa com a harmonização de bebidas e comidas.

Ao todo, serão cinco apresentações, sempre às quinta-feiras, onde quarteto de cordas fará concertos com clássicos de bandas icônicas do rock, como Beatles, Rolling Stones, Coldplay, Imagine Dragons, além de uma noite dedicada apenas à música clássica e outra a Adele – sempre cercados de milhares de velas.

Intitulado Candlelight By Baden Baden, o evento harmonizará as bebidas da tradicional cervejaria de Campos do Jordão com tábuas de frios (com opção vegana) e queijos, em uma experiência multissensorial. Os ingressos custam 150 reais e estão disponíveis no site feverup.com/pt/sao-paulo.

Serviço:

Candlelight x Baden Baden – 29 de junho

Repertório: Candlelight: Coldplay and Imagine Dragons

Local: Palácio dos Cedros – R. Bom Pastor, 800 – Ipiranga, São Paulo

Data: 29 de junho (abertura de portas 30 minutos antes e não será permitida a entrada na sala após o encerramento das portas)

Horário: 19h

Preço: a partir de R$150

Candlelight x Baden Baden – 13 de julho

Repertório: Candlelight: Clássicos do Rock

Local: Palácio dos Cedros – R. Bom Pastor, 800 – Ipiranga, São Paulo

Data: 13 de julho (abertura de portas 30 minutos antes e não será permitida a entrada na sala após o encerramento das portas)

Horário: 19h e às 21h

Preço: a partir de R$150

Candlelight x Baden Baden – 27 de julho

Repertório: Candlelight: Beatles e Stones

Local: Palácio dos Cedros – R. Bom Pastor, 800 – Ipiranga, São Paulo

Data: 27 de julho (abertura de portas 30 minutos antes e não será permitida a entrada na sala após o encerramento das portas)

Horário: 19h e às 21h

Preço: a partir de R$150

Candlelight x Baden Baden – 10 de agosto

Repertório: Candlelight: Música Clássica

Local: A anunciar em breve

Data: 10 de agosto (abertura de portas 30 minutos antes e não será permitida a entrada na sala após o encerramento das portas)

Horário: 19h e às 21h

Preço: a partir de R$150

Candlelight by Baden Baden – 24 de agosto

Repertório: Candlelight: Adele

Local: A anunciar em breve

Data: 24 de agosto (abertura de portas 30 minutos antes e não será permitida a entrada na sala após o encerramento das portas)

Horário: 19h e às 21h

Preço: a partir de R$150

