A crítica de Billie Eilish a artistas como Taylor Swift e Rolling Stones

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Billie Eilish criticou indiretamente artistas como Taylor Swift e a banda Rolling Stones pela prática de lançamento de diversas versões de discos de vinil de um mesmo álbum. Para a vencedora de dois Oscars de melhor trilha sonora, essa tática de marketing é gananciosa, é prejudicial ao meio-ambiente e parecida com o que acontece na franquia Jogos Vorazes, de Suzanne Collins. “Não consigo nem expressar o quanto isso é um desperdício. Acho muito frustrante ser alguém que se esforça para ser sustentável e faz o melhor que posso e tenta envolver todos na minha equipe para ser sustentável – e então são alguns dos maiores artistas do mundo fazendo 40 artistas diferentes embalagens de vinil que têm algo diferente e único apenas para que você continue comprando mais”, declarou a cantora de 22 anos à Billboard.

Os Rolling Stones lançaram 43 versões de vinil do disco Hackney Diamonds em 2023. Taylor Swift tem adotado a prática de vinis em seus lançamentos recentes. Midnights, do ano passado, tinha quatro vinis de capas diferentes com a mesma lista de músicas. O próximo álbum da americana, The Tortured Poets Department, que será lançado em 19 de abril, terá quatro edições de vinil de cores diferentes, cada um com uma faixa bônus diferente e exclusiva — o intuito é incentivar os fãs swifties a comprar as quatro.

Billie Eilish também lança várias versões de vinil de um mesmo álbum, como aconteceu com Happier Than Ever em 2021, entretanto, a cantora se apoia no fato de que a obra foi fabricada com material 100% reciclado, feitos de restos de outros vinis e cana-de-açúcar — sem utilizar resina plástica como os novos. Para a irmã de Finneas, é irritante como artistas só se importam em ganhar dinheiro. Mãe da estrela musical, Maggie Baird estava ao lado dela durante a entrevista e sugeriu que a Billboard imponha limites aos artistas, já que a empresa é responsável pelas listas de músicas que dominam as paradas americanas.

A intérprete de What Was I Made For, canção de Barbie que venceu o Oscar 2024, visa proteger o meio-ambiente com medidas que vão de usar energia solar em seus shows, lançar poucos itens de merchandising, incentivar o consumo de alimentos vegetais e chegou a convencer a marca de luxo de Oscar de la Renta a abandonar o uso de peles em desfiles.

