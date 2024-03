A constrangedora gafe de Madonna em show em Los Angeles

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Madonna, de 65 anos, cometeu uma gafe para lá de constrangedora durante um show no Kia Forum, em Inglewood, nos arredores de Los Angeles, de sua nova turnê, Celebration Tour. A artista parou a apresentação para questionar a um fã o motivo de ele estar sentado durante a música. Logo em seguida, ela descobriu que o rapaz estava em uma cadeira de rodas. “O que você está fazendo sentado aí?”, ela perguntou antes de caminhar até a beira do palco. “Politicamente incorreto. Me desculpe por isso”, ela disse logo em seguida ao perceber o embaraçoso erro que cometeu. “Estou feliz que esteja aqui”, completou.

Nas redes sociais, os fãs da artista se dividiram entre críticas e apoio à atitude dela. “Faz diferença se eles estão sentados ou em pé”, escreve uma pessoa. “Muitas pessoas que não estão em cadeira de rodas também precisam se sentar. Honestamente, isso é apenas um comportamento grosseiro”, disse outro fã.

Nos últimos dias, os fãs brasileiros da artista se encheram de esperança após rumores darem conta de que Madonna faria um show de graça na Praia de Copacabana. Até o momento, nada foi confirmado oficialmente, mas os indícios sugerem que ela encerraria a turnê de 40 anos no Brasil com uma apresentação bancada pelo Itaú para celebrar os 100 anos da instituição. A expectativa, caso Madonna confirme mesmo o show, é atrair mais de 1 milhão de pessoas, transformando a apresentação na maior plateia da história da cantora.

