Madonna no Rio? Entenda os rumores sobre possível show gratuito

Os doze anos que se passaram desde a última turnê de Madonna no Brasil foram o suficiente para deixar os fãs da cantora famintos por qualquer naco de esperança de um show no Brasil. Na terça-feira, 5, um tradicional fã-clube da artista publicou um texto dizendo que ela encerrará a Celebration Tour, que comemora seus 40 anos de carreira, em um mega-show gratuito na praia de Copacabana, bancado pelo banco Itaú.

Pode ser? Pode. Mas, neste momento, não há absolutamente nenhum indício concreto que isso irá ocorrer. Na realidade, o boato só é bom para o banco, que está vendo sua marca pipocar por aí de maneira espontânea. O que temos até o momento é o bom e velho “viés de confirmação”, quando informações são usadas para apoiar ideias ou crenças, nem sempre verdadeiras.

A seguir apontamos argumentos contra e a favor da vinda da cantora para o Brasil.

Cachê milionário

Se existe uma empresa que tem bala na agulha para bancar o cachê milionário da artista, mais a produção do show, reserva de hotéis, segurança, e tudo o que envolve fazer um mega-show gratuito em Copacabana, essa empresa é o Itaú, um dos maiores bancos do Brasil. O banco contratou a cantora para uma campanha publicitária dos 100 anos do banco, dirigido pela própria artista. Daí para gastar mais uns milhões e trazê-la para o Brasil, já estaria incluso no orçamento da campanha. Vale lembrar que os boatos da vinda dela também já surgiram para o Rock in Rio, em setembro, também não confirmado até o momento.

This Film was made to thank my Brazilian fans for their love and devotion. It would not have been possible without the tireless support of @itau and my team -And the incredible vision of #jonasakerlund We are made of the Future! 🤍 pic.twitter.com/BsUquqM997 — Madonna (@Madonna) February 21, 2024

Madonna quer vir

Em novembro do ano passado, na Alemanha, a cantora perguntou quantos brasileiros estavam na plateia. Ao saber que havia fãs do país lá, ela falou: “Estarei lá em algum momento”. Em janeiro deste ano, o produtor da cantora, William Orbit, disse em suas redes sociais que o show no Brasil aconteceria até o outono (no hemisfério norte), porém sem dar mais detalhes.

MADONNA CONFIRMA QUE VEM AO BRASIL! Na noite de ontem, durante o show na Alemanha, Madonna afirmou que virá ao Brasil com a Celebration Tour. Confira o trecho em que a Rainha praticamente confirma que estará em terras brasileiras, em breve. pic.twitter.com/QtPKuh0o2o — Madonna Literal (@MadonnaLiteral1) November 17, 2023

Ninguém confirma

Até o momento, quem poderia confirmar a vinda da artista não diz nada. A saber: prefeitura do Rio de Janeiro, Copacabana Palace (onde supostamente ela e sua equipe ficariam hospedados), Live Nation (responsável pelos shows da artista no exterior), Itaú, tampouco os perfis oficiais da Madonna. Ninguém confirma. Obviamente que a essa altura das negociações, todas as partes assinaram um contrato de confidencialidade, mas uma informação tão grande como essa, eventualmente, vazaria cedo ou mais tarde. O fato é que até agora, não há nenhum indício vindo dessas partes.

A turnê não cabe num show na praia

A nova turnê que celebra os 40 anos da Madonna foi planejada para um palco específico, com a artista sendo içada entre os fãs, muitas trocas de roupa e coreografias. Se a cantora fizer mesmo um show na praia, ele teria de ser adaptado para o local. Até aí, sem problemas. Outro ponto a favor que contaria para Madonna desejar fazer essa apresentação seria o público, estimado em 1 milhão de pessoas, o que seria um recorde na carreira e um belo gran-finale para a turnê comemorativa.

A data do show

Supostamente marcado para ocorrer no dia 4 de maio, a data cairia apenas dois dias antes do prestigioso baile do Met Gala, em Nova York, onde a cantora deverá marcar presença. É possível ela se apresentar no Rio de Janeiro e na sequência pegar um jatinho para Nova York? É. Mas será que ela toparia fazer isso?

Turnê já tem data de encerramento

Devido a uma doença que deixou a cantora internada por alguns dias, as datas originais da turnê comemorativa tiveram que ser reajustadas. O Brasil e a América Latina, portanto, tiveram que ficar de fora. O que não significa que ela possa vir tocar em Copacabana. A cantora, porém, já avisou em suas redes oficiais que o último show da turnê será no dia 9 de abril, em Miami.

The Last and final show is being added to the Celebration Tour !!!! It’s going to be on April 9th in Miami! Can you Handle the Heat!

🔥🔥🔥! Fan club presale starts Wednesday at 11 AM EST . General sale is on Friday at 10am EST. See you There! ♥️ https://t.co/d6r5qnEc8h pic.twitter.com/bW0XqugW6R — Madonna (@Madonna) February 6, 2024