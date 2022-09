A confusão que fez Djavan revelar seu voto para presidente

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Às vésperas do primeiro turno da eleição presidencial, o músico Djavan declarou, nesta quinta-feira, 29, seu voto em Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em um post no Instagram. “Voto pela democracia. Voto Lula no primeiro turno”, ele escreveu. O anúncio é mais um movimento do músico para se desvencilhar de vez do rótulo de bolsonarista que ganhou involuntariamente nas eleições de 2018.

No ano passado, Djavan publicou também em seu Instagram uma imagem em letras garrafais que dizia: “Eu não apoio Bolsonaro”. Na legenda, ele explicou a razão do posicionamento: “Em 2018, tentaram me associar a esse governo por eu ter dito em entrevista que tinha esperança no futuro do Brasil. O futuro, para mim, pertence ao povo que sempre poderá buscar – nas ruas e nas urnas – as transformações sociais que farão do Brasil um país livre e próspero”, escreveu o músico.

“Depois de dizer algumas vezes que aquilo era mentira, eu percebi que de nada adiantaria: o desmentido na internet tem efeito contrário, coloca a mentira em evidência. Tenho décadas de vida pública e uma longa carreira, e quem me conhece sabe dos meus posicionamentos sobre política, problemas sociais, culturais, raciais, homofobia, xenofobia etc. Por isso, é impossível haver qualquer compatibilidade entre mim e um governo errático, que tem atuado na contramão da ciência e que, sempre que pode, demonstra seu desprezo pela democracia. Não tem cabimento. Eu NÃO votei no Bolsonaro e NÃO apoio o seu governo”, completou na ocasião.