A aparição surpresa do cantor Jão no The Town – na véspera de seu show

O cantor Jão fez uma aparição surpresa em um estande patrocinado no The Town neste sábado, 9, véspera de sua apresentação oficial no festival de música que acontece em São Paulo. O artista anunciou uma parceria inédita com a cantora mexicana Danna Paola, com quem fará uma versão espanhola da música Idiota — o encontro é promovido pelo Coke Studio, um projeto musical da Coca-Cola. Sem cantar, Jão causou furor nas pessoas presentes no estande durante o anúncio que durou cerca de 5 minutos, e o artista comemorou a gravação. “O bom desse projeto é que ele promove encontros que talvez não acontecessem normalmente. Eu tive a sorte de gravar com a Danna Paola, que é uma artista mexicana que eu adoro, que além de uma cantora incrível, é uma atriz incrível”, elogiou.