O presidente eleito do Chile acha Bolsonaro “perigo para a humanidade”

“Meu compromisso é cuidar da democracia todos os dias da minha vida”. Foram as palavras mais promissoras do discurso da vitória de Gabriel Boric.

Ele também disse que “o crescimento econômico que se assenta na desigualdade profunda tem pés de barro”. Quem pode discordar? Não existe nenhum país de primeiro mundo com níveis extremos de desigualdade como os da América Latina, um dos mais complexos problemas que temos.

Resolvê-lo, obviamente, tem propostas divergentes e os chilenos – principalmente as chilenas, que na faixa abaixo dos 30 anos, deram 70% de seus votos a ele – endossaram as propostas do presidente eleito.

Algumas das ideias de Boric, em suas próprias palavras, principalmente numa ótima entrevista ao Bloomberg:

. “Diante dos incêndios na Amazônia, Bolsonaro se autodenominou ‘capitão motosserra’ e culpou as ONGs pela catástrofe. Bolsonaro é um perigo para o meio-ambiente e para a humanidade”.

. “Quando a Amazônia está queimando e sendo desflorestada e Jair Bolsonaro diz que ninguém me fala o que fazer em meu país, eu digo a ele: ‘Companheiro, não é só o seu país, você está destruindo o que pertence a toda a humanidade”.

. “Eu me sinto parte de uma tradição de esquerdismo na América Latina e espero que consiga fomentar uma nova cooperação, a partir do sul, para enfrentar os desafios que toda a humanidade tem pela frente. E a prioridade número um para a humanidade é o aquecimento do planeta”.

. “No nível político e sócio-econômico, o Chile dos anos oitenta foi o berço do experimento neoliberal. Quando se redemocratizou, não mudou o sistema. Seus excessos foram controlados, mas não sua essência. Precisamos de um novo modelo de desenvolvimento em que a criação de riqueza não se baseie primordialmente na mineração”.

. “Precisamos quebrar e descentralizar a concentração de riqueza e incluir uma perspectiva ambiental”.

. “Visitei a Venezuela em 2010 e não é este o rumo que quero seguir. Eu quero um lugar onde as regras sejam claras e onde possamos redistribuir as riquezas de forma melhor. Hoje, no Chile e no mundo, precisamos mudar a forma como entendemos o desenvolvimento”.

. “Aos investidores estrangeiros, eu digo que qualquer um que deseje investir de forma ambientalmente sustentável, com boas condições trabalhistas, que produza transferência de tecnologia e de cadeias de produção, é mais do que bem-vindo”.

Problema: o dinheiro estrangeiro já está saindo do Chile, tanto de investidores de fora quanto de chilenos que querem proteger seu patrimônio. A bolsa despencou e o dólar subiu depois da vitória do candidato esquerdista. São reações previsíveis, imediatistas, mas não dá para prever dias tranquilos pela frente para os chilenos nem muito menos para o próprio Boric.

O cientista político argentino Héctor Schamis, professor em Cornell, escreveu no Infobae um resumo do que está à espera dele quando se tornar presidente:

“Terá que resolver uma posição fiscal complexa, recuperar a confiança do investidor estrangeiro, motor do crescimento econômico sustentável, definir um sistema de aposentadorias equilibrado, abordar as frustrações dos jovens, tragédia de hoje no Chile e em todas as partes”.

“Terá que gerar governabilidade sem a leis das leis, a nova constituição está em processo. E terá que ser presidencial, além de ser presidente, neutralizando as tentativas do Partido Comunista de governar dos bastidores. Se o PC pudesse, o comeria cru”.

Sem contar salvar a Amazônia e o mundo, tarefas que ele também, indiretamente, se atribui. Vai ser uma jornada e tanto.