Uma notícia boa e uma ruim para Bolsonaro sobre embaixada

O ex-presidente Jair Bolsonaro receberá duas noticias nos próximos dias: uma boa e outra ruim, segundo apurou a coluna.

A boa (para ele, claro) é a de que não será preso por ter se hospedado na embaixada da Hungria, após sofrer medidas cautelares como a apreensão do seu passaporte.

A tendência é essa – tanto no Supremo Tribunal Federal, quanto na procuradoria-geral da República – após a revelação do ocorrido pelo The New York Times.

A notícia ruim para o líder da extrema-direita é o fato de que ele não terá seu passaporte devolvido.

Os advogados que o representam pediram o passaporte porque o ex-presidente foi convidado a estar com Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel.

Até semana que vem isso será decidido, mas a ida à embaixada húngara foi a pá de cal em relação a esse pedido. O documento vermelho continuará apreendido.