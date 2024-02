TRE acata pedido do MP e retoma processo contra prefeito de Macapá

O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá acatou a representação do Ministério Publico e decidiu, em julgamento nesta terça, 27, que será retomado o processo contra o prefeito de Macapá, Dr Furlan, por abuso do poder econômico. O prefeito amapaense é suspeita de compra de votos nas eleições de 2020.

Uma operação da Polícia Federal apreendeu mais de R$ 30 mil em espécie e uma arma com numeração raspada em um local usado como comitê não registrado da campanha de Furlan.

A decisão pelo julgamento para a reabertura do caso foi antecipado pela coluna na semana passada.

O MP Eleitoral quer a retomada do processo alegando que as provas não foram devidamente analisadas pelo TRE do Amapá, quando a corte decidiu arquivar o processo. Os cabos eleitorais de Dr. Furlan são acusados de compra de votos em troca de dinheiro, cestas básicas e exames médicos.

Este é mais um capítulo da disputa política e eleitoral que começou em 2014, ocasião em que o ex-presidente do Senado David Alcolumbre derrotou o senador Gilvan Borges (MDB), candidato do ex-presidente José Sarney, nas eleições para o Senado. Em 2022, Alcolumbre foi reeleito derrotando Rayssa Furlan (MDB), também candidata de Sarney e esposa do atual prefeito de Macapá.

Nas eleições municipais de 2020, Furlan derrotou Josiel Alcolumbre, irmão de Davi. Mas a PF e o MP Federal reuniram indícios de que houve compra se votos e abuso do poder econômico. Agora, Dr Furlan vai disputar a reeleição sofrendo desgaste político.