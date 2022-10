Sai a primeira pesquisa do segundo turno sobre Lula x Bolsonaro

Após os erros cometidos pelos institutos de pesquisas em relação ao resultado da disputa presidencial no dia 2 de outubro, saiu a nova rodada da Ipec – o primeiro levantamento a ser divulgado no segundo turno.

No caso desse instituto, o antigo Ibope, o erro foi de seis pontos percentuais a menos em relação aos votos que Jair Bolsonaro realmente teve. Ou seja, bem fora da margem de erro.

A primeira pesquisa de 2º Turno, contudo, mostra Lula com 51% e Jair Bolsonaro com 43% das intenções de votos. Em relação aos votos válidos, o petista tem 55% e o líder da extrema-direita aparece com 45%.

Partindo do pressuposto de que a metodologia foi corrigida, e que é mais fácil captar o humor do eleitorado quando existem apenas dois candidatos, é importante lembrar um fato: historicamente, a primeira pesquisa é fulminante no sentido de mostrar a tendência do eleitorado.

E por que é assim?

Porque, dado que saíram todos os outros candidatos, existe uma clareza maior sobre qual é o real desejo da maioria do eleitorado.

Em geral, quem sai na frente no segundo turno das eleições presidenciais abre uma dianteira maior depois. No início, os dois ganham, obviamente, mais eleitorado. Mas quem está à frente, com o tempo, normalmente abre mais. Por isso, esse resultado da pesquisa é importantíssimo para Lula.

Houve uma única exceção desde a redemocratização, quando a disputa ficou entre Dilma Rousseff e Aécio Neves, em 2014. Naquela ocasião, não houve a abertura de uma dianteira muito grande. Ao contrário. Mas, ainda assim, quem passou em primeiro lugar no primeiro turno… venceu.

A coluna vai provar isso por A + B a seguir:

– Em 2006, Lula teve 48,6% dos votos no primeiro turno contra 41,6% de Geraldo Alckmin. Na primeira pesquisa do segundo turno, o petista apareceu com 50% das intenções ante 43% do ex-tucano.

– Em 2010, Dilma teve 46,9% dos votos no primeiro turno contra 32% de José Serra. Na primeira pesquisa do segundo turno, a petista apareceu com 54% das intenções ante 46% do tucano.

– Em 2014, Dilma teve 41,4% dos votos válidos no primeiro turno contra 33% de Aécio Neves. Na primeira pesquisa do segundo turno, a petista apareceu com 49% das intenções ante 51% do tucano.

– Em 2018, Jair Bolsonaro teve 46% dos votos no primeiro turno contra 36% de Fernando Haddad. Na primeira pesquisa do segundo turno, o líder da extrema-direita apareceu com 58% das intenções ante 42% do petista.

Bem-vindo ao segundo turno, eleitor.