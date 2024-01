Presidente da CBF convidará Dorival Júnior para ser o técnico da seleção

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, vai convidar o técnico Dorival Júnior para ser o treinador da seleção brasileira e o ex-lateral Filipe Luís para ser o diretor de seleções.

Segundo apurou a coluna, Ednaldo vai conversar com o presidente do São Paulo, Julio Casares, nesta quinta-feira, 5, antes de oficializar o convite para Dorival. Depois, falará diretamente com o jogador que se aposentou no ano passado.

Os dois – Dorival Júnior e Felipe Luís – foram peças fundamentais na última temporada vitoriosa do Flamengo, em 2022, quando o time venceu a Copa do Brasil e a Libertadores da América.

O então técnico foi demitido de forma injusta pelo clube carioca, que perdeu todos os títulos em 2023 – empilhando vice-campeonatos. Já Dorival… encerrou o jejum de títulos do São Paulo, vencendo justamente o Flamengo na final da Copa do Brasil no ano passado.